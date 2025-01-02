المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار في ألمانيا يدعو لمحاولة جديدة للتجارة الحرة مع واشنطن

دعا مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى محاولة جديدة مع الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب لإبرام اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نحن بحاجة إلى أجندة إيجابية مع الولايات المتحدة تفيد المستهلكين الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء... بدء مبادرة أوروبية-أمريكية جديدة لتجارة حرة مشتركة يمكن أن يحول دون حدوث دوامة تعريفات جمركية خطيرة".

وأوقف ترامب المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية تجارية واستثمارية شاملة تحمل الاسم المختصر "تي تي آي بي" عام 2017 في بداية فترة ولايته الأولى، وظلت الاتفاقية معلقة منذ ذلك الحين.

وأوضح ميرتس أنه يتوقع ظروفا أكثر صرامة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي عندما تتولى الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، مضيفا أنه ربما يتعين التأهب لأن تنظر أمريكا - كما أعلن ترامب - إلى نفسها ومصالحها الخاصة، على سبيل المثال من خلال فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات، موضحا في المقابل أن الرد الأوروبي على ذلك لا ينبغي أن يكون فرض تعريفات جمركية مقابلة.