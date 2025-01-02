أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع اللاعب المميز شكرى نجيب لاعب نادى فاركو السابق بعقد لمدة موسمين و نصف

و اللاعب من العناصر المميزة و قدم مستوى متميز خلال فترة تواجده مع النادى الاسماعيلى قبل أنتقاله لنادى فاركو.

وجاء التعاقد عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادي فاركو بعد ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

ويُعد شكري نجيب، هو أولى صفقات الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الشتوي، حيث تم التعاقد معه بناءً على توصية من القبرصبي بابا فاسيليو، المدير الفني، لحل العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم.