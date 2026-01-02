كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، معاونه اللواء ياسر عبدالشافي، ورؤساء المراكز والمدن بتفقد مقار اللجان الانتخابية، وكذلك الاستراحات؛ قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر لها يومي 3 و4 يناير الجاري، للاطمئنان على التجهيزات المتنوعة للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ونقل اللواء ياسر عبد الشافي توجيهات محافظ أسوان بأهمية التنسيق الجيد والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف الذي يليق بزهرة الجنوب؛ باعتبار ذلك مسئولية مشتركة، مع التأكيد على الحيادية الكاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي باللجان الانتخابية فقط.

وأوضح عبدالشافي، أنه تم التأكد أيضا من التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان، مع التركيز على تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، وغيرها من المهام والمسئوليات الأخرى.

وتُجرى جولة الإعادة في 3 دوائر بمحافظة أسوان، وهي أسوان ونصر النوبة وإدفو، بإجمالي 152 لجنة فرعية، يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية بواقع مقعد واحد لكل دائرة.