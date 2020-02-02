عمرو أديب: القضية الفلسطينية كانت في «الفريزر» لمدة 3 سنوات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن» مفيد.

وأوضح أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن فائدة خطة السلام الأمريكية في تحرك الدول العربية والتحدث واستشعار أهمية القضية الفلسطينية، مردفًا: «القضية الفلسطينية في الفريزر لمدة ثلاث وأربع سنوات، محدش كان في دماغه القضية»، بحسب تعبيره.

وأردف: «رب ضارة نافعة إن صفقة القرن الناس ترجع وتضع القضية الفلسطينية في المكان الصحيح والتعامل معها ورؤية المعروض»، مشيدًا ببيان الجامعة العربية الذي رفض الخطة الأمريكية للسلام رفضًا كاملًا.

وأكد أن «المواقف العربية في المملكة أو الأردن أو الإمارات واضحة بشأن صفقة القرن»، مستطردًا: «صعب تتكلم إن المصريين والسعوديين والإماراتيين والأردنيين والدول العربية تخلت عن فلسطين، نوع من العبث للحديث عن الدور المصري في هذا الأمر».

وعقدت جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.