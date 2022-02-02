قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل انحاء الجمهورية تشهد أجواء شتوية مستقرة وارتفاعًا في درجات الحرارة، مؤكدة أن الدرجات في المعدلات الطبيعية المعتادة لها خلال فصل الشتاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الأربعاء، أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 20 درجة والصغرى إلى 10 درجات، قائلة إن الطقس معتدل ودافئ على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

ولفتت إلى وجود أتربة عالقة في بعض مناطق غرب البلاد كمطروح والسلوم، فضلًا عن أن نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ذاكرة أن البلاد تشهد أيام الخميس والجمعة حالة من عدم الاستقرار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن عناصر حالة عدم الاستقرار تتمثل في نشاط الرياح الملحوظ بسرعات تتراوح ما بين 50 إلى 60 كم/ ساعة، قائلة إنه مثير للرمال والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية.

وأكدت أن الرياح لن تصل إلى حد العاصفة أيام الخميس والجمعة، مجيبة عن إمكانية السفر خلال تلك الفترة: «لا مشكلة من السفر، لكن ننصح قائدي المركبات في حالة انخفاض الرؤية الأفقية بالقيادة بهدوء على الطرق واتباع تعليمات المرور».

وعن حالة الطقس خلال موعد مباراة مصر والكاميرون مساء غد الخميس، نصحت المواطنين الموجودين خارج المنازل بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة؛ بسبب انخفاض درجة الحرارة، نافية أن تكون الأمطار مصدر قلق للمواطنين في مختلف الأنحاء.