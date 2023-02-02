اتفاق جديد يسمح للقوات الأمريكية بدخول مزيد من القواعد العسكرية في الفلبين

تم اليوم الخميس الإعلان عن اتفاق جديد بين أمريكا والفلبين، من شأنه أن يسمح للقوات الأمريكية بدخول مزيد من القواعد العسكرية في البلاد.

وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للفلبين.

وقالت مانيلا وواشنطن في بيان مشترك إنهما اتفقا على إضافة أربعة مواقع جديدة لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، التي تم التوصل إليها في عام 2014، والتي تسمح للقوات الأمريكية بالتناوب على خمس قواعد عسكرية في الفلبين.

وجاء في البيان" توسيع اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز سوف تجعل تحالفنا أكثر قوة ومرونة، وسوف نعمل على تسريع وتيرة تحديث قدراتنا العسكرية المشتركة".

وتم الاعلان عن الاتفاق الأحدث في الوقت الذي أكد فيه أوستن العلاقة القوية بين أمريكا والفلبين خلال لقاء مع الرئيس فرديناند ماركوس الابن، ومسؤولين حكوميين بارزين.

وقال أوستن للرئيس: " علاقتنا قوية، وهدفي، وهدف الرئيس جو بايدن هو بالتأكيد تعزيز هذه العلاقة بكل شكل ممكن".

وأضاف: "أنتم حليف رئيسي ومهم، ولذلك من وجهة نظر دفاعية، سوف نواصل معا العمل مع شركائنا لبناء وتحديث قدراتنا، بالإضافة إلى تعزيز توافقنا".

يشار إلى أن الفلبين تعد أقدم حليف دفاعي لأمريكا في المنطقة، ولكن العلاقات الدبلوماسية تدهورت خلال إدارة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي بسبب ما تردد عن وقوع انتهاكات حقوقية في إطار حربه على المخدرات وتقاربه مع الصين.