أحكام متضاربة بحق شاب إيراني وخطيبته بسبب رقصهما في مقطع مصور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت البوابة الإلكترونية للمعلومات التابعة لوزارة العدل في إيران، اليوم الأربعاء، بأن حكما بالسجن خمس سنوات صدر بحق شاب وخطيبته لنشرهما مقطع فيديو عبر تطبيق إنستجرام.

ويشير نشطاء إلى أن الاثنين يواجهان فعليا أكثر من ضعف هذا الحكم.

وقالت وكالة "ميزان"، التي تعتبر وكالة أنباء القضاء، إن القضاة قضوا بالسجن خمس سنوات بحق استياز حاجي "21 عاما" وخطيبها أمير محمد أحمدي "22 عاما"، بعدما أدين الاثنان بانتهاك قوانين الأمن القومي.

واتهمت الحكومة الاثنين بالدعوة إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن نشطاء أشاروا إلى رواية مختلفة للغاية، حيث ذكروا أن طهران أصدرت حكما بالسجن بحق كل من المدونين الاثنين بالسجن لأكثر من 10 أعوام بتهمة انتهاك الأمن القومي ونشر الانحلال. ولم ترد معلومات بشأن الوقت الذي نشر فيه مقطع الفيديو.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) إن السلطات الإيرانية اعتقلت الشابة استياز وخطيبها أحمدي أوائل نوفمبر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو المدونيين وها يرقصان وكانت حقيقي بدون حجاب أمام برج الحرية في العاصمة طهران. وتمنع السلطات الإيرانية الرقص وكذلك عدم ارتداء النساء للحجاب.