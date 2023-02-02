أمن القاهرة: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالساحل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالساحل.

وبدأت الواقعة بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب"كسر الكالون"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط (الأدوات المُستخدمة في ارتكاب الواقعة – عملات أجنبية – مشغولات ذهبية – متعلقات شخصية - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

وأضافا بقيامهما بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها على شراء (شقتين سكنيتين) وتوثيقهما باسم زوجة أحدهما، وباستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها (عقدي الشقتين المشار إليها)، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمين أيدتها، وأقرت بعلمها بوقائع السرقة.

وبسؤال المتهمين عن باقي المسروقات المستولى عليها، أقرا بقيامهما بالتصرف فيهم بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية")، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، وأضافوا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.