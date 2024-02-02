ياسر حمد يصل القاهرة استعدادا للانضمام إلى الزمالك

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وصل ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين ولاعب الزمالك الجديد إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية للإعلان الرسمي عن انضمامه للقلعة البيضاء والانتظام في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قام بقيد ياسر حمد كلاعب محلي كونه لاعبا فلسطينيا وهوما تنص عليه لائحة القيد المعمول بها في الدوري المصري بأن اللاعب الفلسطيني لا يحتسب ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

وتعاقد الزمالك مع الفلسطيني ياسر حمد، بجانب الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا، وأحمد حمدي، لاعب خط وسط النادي الأهلي ونادي مونتريال الكندي السابق لمدة 3 سنوات ونصف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع مهاب ياسر، جناح نادي الداخلية، ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومحمد شحاته لاعب الجيش.