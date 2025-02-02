بثت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد لاستمرار وصول مصابين فلسطينيين إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر.

يأتي ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يقضي بإخراج عدد من المصابين الذين يحتاجون العلاج العاجل لتلقي العلاج في مصر.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، استقبل جرحى فلسطينيين أمس خلال وصولهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

ورحب المحافظ بالجرحى الفلسطينيين على أرض المحافظة، وحرص على توزيع الهدايا عليهم خلال وصولهم، ووجه بتوفير كافة الخدمات الطبية للفلسطينيين الذين سيتلقون العلاج في المستشفى، مشددا على الاستعداد التام للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين به.

في سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بدخول 174 شاحنة مساعدات من بينها 14 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.