تفجير انتحاري يستهدف اجتماعا لقيادات «قسد» ووجهاء عشائر في الرقة

قُتل وجرح عدد من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم السبت، بهجوم استهدف أحد مقراتها في الرقة شمال شرق سورية فضلًا عن تفجير عبوة ناسفة.

وأفاد موقع «بلدي نيوز»، بأن أحد عناصر تنظيم «داعش»، نفذ هجومًا ظهر اليوم السبت، استهدف مبنى العلاقات العسكرية في الرقة بسلاح رشاش، ولفت إلى أن مواجهات دارت داخل المقر أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر «قسد»، قبل أن يتمكن عناصرها من قتل منفذ الهجوم.

وفي ذات السياق، انفجرت عبوة ناسفة بدورية تابعة لقوات سورية الديمقراطية «قسد»، قرب قرية «غزيل»، في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى «تل أبيض» بريف الرقة الشمالي.

وتشهد محافظة الرقة تفجيرات وهجمات انتحارية في الآونة الأخيرة، استهدفت عناصر وقيادات ومقرات لقوات سورية الديمقراطية «قسد»، وخلفت قتلى وجرحى.