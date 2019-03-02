كيم جونج أون يستقل القطار متجها إلى كوريا الشمالية

استقل الزعيم الكوري الشمال،ي كيم جونج، أون اليوم السبت، قطاره للعودة إلى بيونج يانج، مختتما زيارة إلى فيتنام شهدت انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هانوي.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار في وقت سابق، اليوم السبت، ضريح "هو شي مينه" في هانوي، في اليوم الأخير من زيارته لفيتنام.

وكان كيم في العاصمة الفيتنامية للقاء ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكن المحادثات انهارت يوم الخميس، وتم إلغاء غداء بين الزعيمين في اللحظة الأخيرة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي قبيل مغادرة فيتنام إن المحادثات انهارت بسبب مطالب كيم برفع جميع العقوبات المفروضة على بلاده قبل البدء في نزع السلاح النووي.

وفي مؤتمر صحفي منفصل عقد في هانوي في وقت متأخر من مساء الخميس، ناقض وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو ادعاء ترامب، وقال إن كيم طلب فقط تخفيف جزئي للعقوبات مقابل تفكيك كامل لمنشأة يونجبيون النووية.

وبعد مغادرة ترامب يوم الخميس، بدأ كيم زيارة رسمية لفيتنام يوم الجمعة اجتمع خلالها مع الرئيس نجوين فو ترونج في القصر الرئاسي.