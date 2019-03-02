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احتجاز رجل سويدي تمهيدا لمحاكمته بتهمة التجسس لصالح روسيا

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر فى : السبت 2 مارس 2019 - 1:37 ص | آخر تحديث : السبت 2 مارس 2019 - 1:37 ص

أمرت محكمة سويدية أمس الجمعة، باحتجاز رجل تمهيدا لمحاكمته للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا قبل محاكمته.

وألقى جهاز الأمن السويدي (سابو) القبض علي الرجل وهو مواطن سويدى في مطعم في ستوكهولم في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت محكمة ستوكهولم الجزئية أن القضية مستمرة منذ عام 2017. وتم ارتكاب الجرائم المشتبه بها في الفترة ما بين يوليو 2017، ووقت إلقاء القبض على الرجل يوم الثلاثاء الماضي.

وقال دانييل ستينلينج رئيس وحدة مكافحة التجسس في (سابو) في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن (سابو) تشتبه في أن الرجل تم تجنيده كعميل على يد ضابط مخابرات روسي يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السويد.

وذكر جهاز الأمن السويدي إنه سيواصل تحقيقاته، بما في ذلك تحليل المواد التي تم ضبطها وتحريزها وإجراء تحقيق مع المشتبه به.


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