نمو نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ 3 سنوات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي ثلاث سنوات.

وبحسب تقرير مؤسسة آي.إتش.إس.ماركيت للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 9ر57 نقطة في فبراير الماضي، مقابل 8ر54 نقطة في يناير الماضي، وكانت القراءة الأولية للمؤشر 7ر57 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.

كما أشار المسح الذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الماضي، إلى زيادة حادة في توقيتات التسليم، مما أدى إلى أسرع زيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ حوالي 10 سنوات، وارتفعت أسعار المنتجات بأعلى معدل لها منذ أبريل 2018.

في الوقت نفسه سجل التوظيف في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نموا لأول مرة منذ حوالي عامين.