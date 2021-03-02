أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات مالية على اثنين من "كبار قادة" الحوثيين في اليمن المتهمين بـ"التخطيط لهجمات" ضد مدنيين ودول مجاورة واستهداف سفن تجارية.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن العقوبات فرضت على "علي منصور السعدي"، المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية لدى الحوثيين، وأحمد علي حسن الحمزي، قائد القوات الجوية لدى الحوثيين.

وأوضح البيان أن هذه العقوبات فرضت على القياديين لدورهما في إطالة أمد الحرب في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، وساهمت في معاناة شديدة للشعب اليمني.

وقال البيان إن الولايات المتحدة "تدين تدمير الحوثيين مواقع مدنية"، مضيفا أن نشاطات الحوثيين "ترمي إلى تشجيع نوايا النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، وتؤجج النزاع اليمني، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص ودفع اليمن إلى شفير المجاعة".