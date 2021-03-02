نقل تمثال شبيه أبو الهول الأثري إلى متحف الإسماعيلية وسط حراسة مشددة

وصل تمثال "شبيه أبو الهول" الأثري الذي ضبط بحوزة مواطن معروضا للبيع، منقولا من قسم شرطة أبوصوير إلى متحف الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، وسط حراسة مشددة بإشراف فريق من خبراء الآثار.

ونقل التمثال على متن شاحنة ذات رافعة مخصصة لنقل الآثار بعد تثبيت التمثال بإحكام عليها لمنع تعرضه للتلف وسط إجراءات أمنية من مباحث الآثار لتأمين خط سير عملية النقل.

وكانت مباحث أبوصوير بالإسماعيلية، تمكنت من ضبط التمثال بحوزة أحد المواطنين في منطقة المنايف، وكان معروضا للبيع مقابل 80 مليون دولار بعد تداول عدة فيديوهات للتمثال على موقع يوتيوب، وعقب تتبع طرق نشر الفيديوهات وإجراء التحريات اللازمة، تمكن فريق أمني من تحديد موقع التمثال وضبطه وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي أمرت بتسليم التمثال إلى وزارة الاثار وإجراء التحقيقات في القضية، وبعد التأكد من أثريته تقرر نقل التمثال إلى متحف الإسماعيلية.

والتمثال مصنوع من الجرانيت الأشهب على هيئة أسد بوجه آدمي ومثبت على قاعدة مستطيلة ومزين بحية الكوبرا ومن أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين، ويفتقد قاعدته وقدميه الأمامية ومدون عليه كتابات هيروغليفية.

ويبلغ طول التمثال ١٨٥ سم وينتمي لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته، وقد أوصت لجنة متخصصة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار، وإجراء بعض أعمال الترميم بعد وضعه في المتحف.