هكذا صوتت الدول العربية على قرار الأمم المتحدة ضد روسيا

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بأغلبية كاسحة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الغزو الروسي لأوكرانيا

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بوقف القتال فورا في أوكرانيا وسحب قواتها العسكرية.

وأيدت 141 دولة قرار شجب الغزو الروسي لأوكرانيا.

بينما عارضت 5 دول القرار، وامتنعت 35 عن التصويت.

وفيما يلي نستعرض مواقف الدول العربية من القرار:

مؤيدو القرار:

مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت وقطر والبحرين وعمان واليمن ولبنان وليبيا وتونس وجزر القمر وموريتانيا والصومال

المعارضة:

سوريا

امتناع عن التصويت:

السودان

الجزائر

العراق

غياب:

المغرب



