الاتحاد العربي يحدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية من كأس الملك سلمان

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة الدورين الأول والثاني من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وينطلق الدور التمهيدي للبطولة، اليوم الخميس، بإقامة مباراتين، بين أرتا سولار من جيبوتي أمام فولكان من جزر القمر، وفحمان اليمني ضد هورسيد الصومالي وذلك على الملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

ويأتي الدور التمهيدي لتحديد هوية ناد واحد من بين هذه الفرق الأربعة، على أن يتأهل وينضم للدور الأول من البطولة، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للبطولة العربية على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تجرى قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.

يشار إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إقامة نسخة 2023، من البطولة العربية في السعودية بمشاركة 37 ناديا عربيا، مع جوائز مالية تقدر بعشرة ملايين دولار.