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انكماش القاعدة النقدية في اليابان بنسبة 6ر1% سنويا خلال الشهر الماضي

البنك المركزي الياباني
البنك المركزي الياباني

نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 8:26 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 8:26 ص

أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الخميس انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 6ر1% سنويا إلى 44ر646 تريليون ين (73ر4 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2ر3% بعد تراجع بنسبة 8ر3% خلال يناير الماضي.

في الوقت نفسه زادت قيمة أوراق النقد المتداولة بنسبة 6ر2% في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة بنسبة 8ر3% خلال الشهر الماضي. وتراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 5ر2% سنويا بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي بنسبة 6ر3%.

في المقابل زادت قيمة القاعدة النقدية المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر31% إلى 838ر657 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 8ر43% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.


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