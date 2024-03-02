طائرات أردنية تنفذ إنزالات جديدة لمساعدات غذائية وإغاثية لأهالي قطاع غزة

نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني؛ تحمل مساعدات غذائية وإغاثية، مساء اليوم السبت، إنزالات جديدة لأهالي قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».



يأتي ذلك فيما بدأت الولايات المتحدة، السبت، إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على غزة، وفقًا لمسئولين أمريكيين اثنين، حيث شملت المساعدات وجبات غذائية.



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أعلن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبدأ عمليات الإنزال الجوي بعد وقت قصير من قوله إن «المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق».



وأسقطت ثلاث طائرات أمريكية من طراز سي-130 إمدادات إنسانية فوق قطاع غزة، السبت، بحسب مسئول أمريكي.



وقال المسئول إنه تم إسقاط 66 حزمة مساعدات، 22 حزمة من كل طائرة.



وكانت هذه الحزم عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، ولم تشمل الماء أو الإمدادات الطبية.