المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: مصر المصدر الأول فى العالم للبرتقال

قال المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير البرتقال.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON» مساء الجمعة، أن الدولة تصدر العديد من أصناف الحاصلات الزراعية، مثل المندرين (اليوسفي) والليمون والجريب فروت.
وأشار إلى ارتفاع صادرات البرتقال المصري إلى إسبانيا بنسبة 100 % خلال الموسم الماضي، لافتا إلى تصدير 200 ألف طن من إجمالي 500 ألف طن تم تصديرها إلى أوروبا، قائلا إن البرتقال المصري يغزو إسبانيا منذ 3 سنوات تقريبا بكميات كبيرة.
ونوه إلى تصدير مصر مليوني طن من صادرات الموالح خلال الموسم الماضي، 80 % منها من أصناف البرتقال، لافتا إلى انجذاب منطقة شرق آسيا نحو البرتقال المصري بدلا من البرتقال الأمريكي؛ بسبب جودته وسعره المناسب.
وأوضح «خليل» أن البرتقال المصري يمثل 70 % من استهلاك السوق الآسيوي من البرتقال، منوها أن الحجر الزراعي المصري لعب دورا هاما في فتح أسواق جديدة، حيث أصبحت مصر تصدر حاصلات زراعية إلى اليابان والصين والفلبين.