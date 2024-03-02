المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: مصر المصدر الأول فى العالم للبرتقال

قال المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تحتل المركز الأول ‏عالميا في إنتاج وتصدير البرتقال. ‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON‏» ‏مساء الجمعة، أن الدولة تصدر العديد من أصناف الحاصلات الزراعية، مثل المندرين (اليوسفي) والليمون والجريب ‏فروت. ‏

وأشار إلى ارتفاع صادرات البرتقال المصري إلى إسبانيا بنسبة 100 % خلال الموسم الماضي، لافتا إلى تصدير ‏‏200 ألف طن من إجمالي 500 ألف طن تم تصديرها إلى أوروبا، قائلا إن البرتقال المصري يغزو إسبانيا منذ 3 ‏سنوات تقريبا بكميات كبيرة. ‏

ونوه إلى تصدير مصر مليوني طن من صادرات الموالح خلال الموسم الماضي، 80 % منها من أصناف البرتقال، ‏لافتا إلى انجذاب منطقة شرق آسيا نحو البرتقال المصري بدلا من البرتقال الأمريكي؛ بسبب جودته وسعره المناسب. ‏

وأوضح «خليل» أن البرتقال المصري يمثل 70 % من استهلاك السوق الآسيوي من البرتقال، منوها أن الحجر ‏الزراعي المصري لعب دورا هاما في فتح أسواق جديدة، حيث أصبحت مصر تصدر حاصلات زراعية إلى اليابان ‏والصين والفلبين.‏