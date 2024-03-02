الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 محتجين خلال تظاهرات ضد حكومة نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 7 متظاهرين بتهمة إثارة الشغب، بينما أغلق محتجون شارع "بيغن" الحيوي في تل أبيب، خلال تظاهرة وسط المدينة لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 متظاهرين في ساحة "كابلان" وسط تل أبيب بتهمة إثارة الشغب، خلال التظاهرة التي تطالب الحكومة بإبرام صفقة مع حركة حماس، للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن متظاهرين آخرون أغلقوا شارع "بيغن" الحيوي وسط تل أبيب، ضمن فعاليات الضغط على الحكومة.