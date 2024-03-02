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أعداد جريدة الشروق
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إيران.. مقتل مستشار للحرس الثوري في هجوم إسرائيلي بسوريا

د ب أ
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 12:03 ص
أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الجمعة، بمقتل العقيد "رضا زارعي"، من مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا برفقة اثنين من قوات حزب الله لبنان في هجوم إسرائيلي.

وأوضحت "إرنا" أن الثلاثة لقوا حتفهم خلال هجوم إسرائيلي استهدف منطقة بني ياس السورية فجر اليوم، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وكثفت إسرائيل غاراتها على سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث شنت غارات على العاصمة دمشق وريفها ومحافظة حمص وسط البلاد. وشنت إسرائيل أكثر من 15 غارة منذ مطلع العام الجاري، تركز أغلبها في العاصمة دمشق ومحيطها.

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