موسكو ترفض إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف النقاشات التي تدور في أوروبا حول إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا بـ"الوقاحة"، معتبرا أنها استمرار في تحريض كييف على الحرب ضد روسيا.

وقال لافروف: "ظهور قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني أن الأسباب الجذرية للأزمة لن تختفي بالنسبة لروسيا"، مضيفا أن "الغرب لا يستطيع تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا واللغة الروسية إذا سيطرت عليها قوات حفظ السلام الأوروبية"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأوضح أن "واشنطن تعلن بشكل مباشر أنها تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا لكن أوروبا تطالب باستمراره".

واعتبر لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نازي خالص وخائن للشعب اليهودي"، وفي المقابل وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "شخص براجماتي ويتمتع بالفطرة السليمة لهذا السبب الأمر مثير للاهتمام في التعامل والتواصل معه".