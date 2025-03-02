تركيا تحتجز الرئيس التنفيذي لشركة زورلو بسبب رسالة بريد إلكتروني للتهنئة برمضان

احتجزت الشرطة التركية، جيم كوكسال الرئيس التنفيذي لشركة "زورلو" القابضة، في إطار التحقيق بشأن رسالة عبر البريد الإلكتروني الداخلي للشركة أرسلها للعاملين، قال فيها إن بداية شهر رمضان ليست ضمن قائمة الأيام التي تحتفل بها الشركة بصورة مؤسسية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية، أن هذه الرسالة كانت ردا على رسالة عبر البريد الإلكنروني أرسلها إرجون جولر، الرئيس التنفيذي لشركة "فيستيل إلكترونيك" التابعة لمجموعة "زورلو"، إلى العاملين في الشركة لتهنئتهم بمناسبة بداية شهر رمضان.

وبدأت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق في هذا الأمر، بعد أن اتنشرت صور لرسائل البريد الإلكتروني للرئيسين التنفيذيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت النيابة كوكسال بمنع الموظفين من "ممارسة حرية الاعتقاد والفكر والرأي" خلال شهر رمضان.