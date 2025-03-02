أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن الولايات المتحدة حليف غير موثوق، لكنه شدد على ضرورة أن تواصل أوروبا تقديم التمويل والدعم لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال ستارمر: "الولايات المتحدة كانت حليفا موثوقا للمملكة المتحدة لعقود طويلة، ولا تزال كذلك." وأضاف: "لا يوجد بلدين متحالفين بشكل وثيق مثل بلدينا."

وذكر ستارمر أن الخطة التي يعمل عليها لتحقيق السلام في أوكرانيا تهدف إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة. كما أعلن أن المملكة المتحدة ستخصص 6ر1 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في تمويل الصادرات لتزويد أوكرانيا بخمسة آلاف صاروخ دفاع جوي.

وأوضح ستارمر أن أوروبا يجب أن تتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن نفسها.

يأتي هذا الاجتماع بعد يومين من تصاعد الشكوك حول استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وذلك بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما إياه بعدم إبداء قدر كاف من الامتنان للدعم الأمريكي.