إيسكو: اعتذرت لجماهير ريال مدريد بعد الاحتفال بهدفي

اعتذر الإسباني فرانشيسكو إيسكو، نجم وقائد ريال بيتيس، عن احتفاله بالتسجيل في شباك فريقه السابق ريال مدريد، اليوم السبت.

إيسكو سجل الهدف الثاني ليفوز فريقه 2-1، على حساب ضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الليجا

وقال فرانشيسكو إيسكو في تصريحات عقب المباراة: «لقد اعتذرت لجماهير ريال مدريد، ورفعت لهم يدي بعد احتفالي بالهدف».

وأضاف: «دائما ريال مدريد في قلبي، وأنا ممتن له لمساعدتي في تحقيق كل الأحلام التي كانت لدي».

بهذا الفوز رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 36 وتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر، والذي يلعب غدًا أمام ريال سوسيداد.

وبهذة الخسارة يواصل ريال مدريد إهدار النقاط بعد خسارة وتعادلين في مبارياته الأربع الأخيرة، مقابل فوز وحيد أمام جيرونا في الجولة الماضية.