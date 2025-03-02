النمسا: أعضاء حزب نيوس الليبرالي يوافقون على تشكيل ائتلاف مع المحافظين والاشتراكيين

وافق أعضاء حزب "نيوس" الليبرالي في النمسا اليوم الأحد، على تشكيل ائتلاف ثلاثي مع حزب الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث سيكون الحزب الليبرالي هو الشريك الأصغر في هذا الائتلاف.

بذلك، سيتم تشكيل حكومة جديدة في النمسا وذلك بعد مضي خمسة شهور على الانتخابات البرلمانية، وتعد هذه هي أطول فترة انتقالية تشهدها النمسا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

وصوت 1ر94% من أعضاء حزب "النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي" لصالح مشاركة الحزب في الائتلاف الحاكم الجديد، وهذه نسبة تتجاوز بشكل ملحوظ أغلبية الثلثين المطلوبة للمضي قدما في المشاركة في هذا الائتلاف.

وسيشغل نائب رئيس الحزب كريستوف فيدركير منصب وزير التعليم، كما ستشغل رئيسة الحزب، بياته ماينل-رايزينجر منصب وزيرة الخارجية.

وبهذا تم تمهيد الطريق أمام أداء الحكومة برئاسة المستشار الجديد كريستيان شتوكر (رئيس حزب الشعب) اليمين الدستورية غدا الاثنين.

ويعد هذا الائتلاف الثلاثي الذي يجمع بين المحافظين والاشتراكيين والليبراليين شيئا جديدا في تاريخ الجمهورية، وستحل الحكومة الجديدة محل ائتلاف كان يجمع بين المحافظين والخضر.