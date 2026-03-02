جروسي: الوضع مثير للقلق للغاية ولا يمكن استبعاد احتمال حدوث تسرب إشعاعي

حذر المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، من أن الوضع اليوم «مقلق للغاية»، قائلًا إنه لا يستبعد احتمال حدوث «تسرب إشعاعي ذي عواقب وخيمة».

جاء ذلك في بيان ألقاه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات الهجمات العسكرية على إيران الإسلامية ودول الشرق الأوسط.

وقال إن الوكالة استجابت على الفور، وفقًا لتفويضها، من خلال التركيز على حالات الطوارئ الإشعاعية المحتملة الناجمة عن العمليات العسكرية.

وأكد أن «مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعمل بكامل طاقته، حيث يعمل فريق متخصص على جمع المعلومات وتقييم الوضع، مع مراعاة القيود المفروضة على الاتصالات بسبب النزاع».

ونفى رصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع «فوق المستويات الطبيعية المعتادة» في الدول المجاورة لإيران.

وفيما يتعلق بوضع المنشآت النووية في إيران، أشار إلى أن الوكالة لا تمتلك أي مؤشر على تعرض أي منها، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، للاستهداف.

ولفت إلى أن الوكالة تبذل جهودًا للتواصل مع السلطات النووية الإيرانية، دون تلقي أي رد حتى الآن، معبرًا عن أمله في إعادة فتح هذه القناة الحيوية للتواصل في أقرب وقت ممكن.

ونوه أن «إيران والعديد من دول المنطقة الأخرى التي تعرضت لهجمات عسكرية تمتلك محطات طاقة نووية عاملة ومفاعلات أبحاث نووية، بالإضافة إلى مواقع تخزين الوقود النووي المرتبطة بها، مما يزيد من خطر تهديد السلامة النووية».

وأوضح أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك 4 مفاعلات نووية عاملة، فيما يمتلك الأردن وسوريا مفاعلات أبحاث نووية عاملة.

وأفاد بأن «البحرين والعراق والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية تعرضت لهجمات، وتستخدم هذه الدول جميعها التطبيقات النووية بشكل أو بآخر».

وكرر دعوته لجميع الأطراف بممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» لتجنب المزيد من التصعيد، محذرًا من أن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية، قد تؤدي إلى تسربات إشعاعية ذات عواقب وخيمة داخل حدود الدولة التي تتعرض للهجوم وخارجها.

ودعا إلى «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لضمان أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية، وللحفاظ على استمرار فعالية نظام عدم الانتشار العالمي».