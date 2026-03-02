محافظ الشرقية يكرم 10 من حفظة القرآن المشاركين في برنامج دولة التلاوة بعد وصولهم للتصفيات النهائية

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عددًا من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة المشاركين في مسابقة برنامج "دولة التلاوة"، وذلك تكريمًا لهم بعد تمثيلهم المشرف ووصولهم إلى التصفيات النهائية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والدكتور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف المصرية بالشرقية، وعدد من أولياء أمور المتسابقين، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وأكد المحافظ، أن برنامج "دولة التلاوة" يمثل نافذة مشرقة تعيد للمصريين ثقتهم في ميراثهم الأصيل، مشيرًا إلى أن صوت القرآن الكريم حين يُتلى بإخلاص وعلم يظل صدقة جارية لأصحابه وصُنّاعه، لافتًا إلى أن البرنامج يعد خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن ما يقدمه البرنامج من اكتشاف للمواهب ورعايتها يعكس رؤية حضارية تستحق الدعم والاستمرار، موجهًا الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لرعايته ودعمه للمواهب الشابة من حفظة كتاب الله؛ ما يسهم في ترسيخ القيم الدينية السمحة وتعزيز الهوية الروحية للمجتمع.

وخلال اللقاء، قدّم المتسابق عبدالله عبدالموجود، تلاوة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، فيما قدم المتسابق محمد أحمد القلاجي مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، والتي نالت استحسان الحضور.

وأشاد المحافظ، بالأداء المتميز للمتسابقين، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس موهبة حقيقية وأداءً روحانيًا راقيًا اتسم بالإتقان والخشوع، متمنيًا أن يكونوا نموذجًا مشرفًا للشباب وأن يسهم أداؤهم في ترسيخ القيم الدينية السمحة وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن برنامج "دولة التلاوة" يعد منبرًا لإبراز المواهب المتميزة من حفظة كتاب الله، ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف باكتشاف هذه المواهب لتتألق كنجوم في سماء دولة التلاوة المصرية، مقدمًا الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله المشاركين وتكريمهم تقديرًا لتميزهم وأدائهم المشرف خلال فعاليات المسابقة.

وأعرب المتسابقون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية على حسن استقبالهم وتكريمهم، مؤكدين اعتزازهم بهذه اللفتة الكريمة، وأنهم سيواصلون بذل أقصى جهدهم لتمثيل المحافظة بصورة مشرفة.

كما عبّر أولياء الأمور عن امتنانهم لاهتمام المحافظ ودعمه المستمر لأبناء المحافظة في مختلف المجالات، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لأبنائهم لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات.

وكرم المحافظ، في ختام اللقاء، المتسابقين بمنحهم شهادات تقدير، والتقاط الصور التذكارية معهم وذويهم، متمنيًا لهم دوام النجاح ورفع اسم المحافظة ومصر عاليًا في مختلف المحافل.

وضمت قائمة المتسابقين المكرّمين 10 من أبناء المحافظة وهم: "خالد عطية عبدالخالق صديق، أحمد جمال عبدالوهاب، يوسف عبدالعزيز نجم، محمد محمد كامل عبدالحميد، عمر ناصر أحمد علي، عبدالله عبدالموجود السيد إبراهيم، وليد صلاح عطية محمد، رضا محمد رضا الجنيدي، محمد أحمد القلاجي، وعلي إيهاب علي عطية".

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه النماذج المشرفة تمثل امتدادًا لمدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أن دعم ورعاية تلك المواهب واجب وطني يسهم في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وترسيخ الأخلاق الحميدة وتعميق الوعي الديني المستنير داخل المجتمع.

يذكر أن برنامج "دولة التلاوة" يُذاع في التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث شهدت التصفيات التمهيدية مشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، جرى تصفيتهم عبر مراحل متعددة لاختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.