تركي بعد رحيل فتحي: «اللي يمشي نجيب قده 100 مرة»

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، تلقيه اتصالا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس الأهلي، يوم الأربعاء، كما طالب جماهير المارد الأحمر بعدم الحزن على رحيل أي لاعب، مشيرًا إلى أن من يغادر يأتي أفضل منه 100 مرة.

وأكد آل الشيخ في منشور عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك"، أن الخطيب تواصل معه في جزئية ما ووضح له وجهة نظره، مشيرًا إلى أنه تقبلها.

كما أشار تركي أيضا في منشوره:"حتى لا يبات جمهور الأهلي حزينا، «اللي يمشي يمشي.. نجيب قدّه 100 مرة»".

وقرر أحمد فتحي ظهير الأهلي، الأربعاء، عدم التجديد للأهلي، والمغادرة عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.