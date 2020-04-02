 رئيس غرفة إدارة الأزمات بالوزراء: الإجراءات التي تتخذها مصر دولية وتسير على جميع البلاد - بوابة الشروق
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رئيس غرفة إدارة الأزمات بالوزراء: الإجراءات التي تتخذها مصر دولية وتسير على جميع البلاد

أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 1:37 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 1:37 ص

قال محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تخفيف النفقات المادية للمصريين الراغبين في العودة من الخارج ولا يستطيعون دفع المبالغ المستحقة للإقامة في فنادق العزل الصحي، مطالبًا المصريين بعدم العودة في حال عدم وجود حاجة ملحة لذلك.

وأضاف «عبدالمقصود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية إجراءات دولية تسير في جميع البلاد، من أجل الحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منوهًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حال التواجد داخل مصر أو خارجها.

وأشار إلى تجهيز 29 مستشفى في المرحلة الثانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لم يتم استغلال سوى من 5 لـ 6 منها حتى الآن، بالإضافة إلى ضم المستشفيات الجامعية، وبعض المستشفيات الخاصة التي تم الاتفاق معها، وكذلك بعض من الفنادق والمراكز المجهزة لمواجهة المرحلة الثالثة.

وتابع: «نجحنا في إدارة هذه الأزمة، من خلال تقليل أعداد الإصابات، وارتفاع أعداد الشفاء بمعدل جيد يصل إلى 70 شخصًا، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاستجابة للعلاج بمعدل 170 شخصًا»، مشددًا على ضرورة التزام المصريين بالمنازل حتى لا تتفاقم الأعداد.


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