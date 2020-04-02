«تحيا مصر»: جاهزون لأي قرار رئاسي بخصوص نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق لم يتلقٍ أي تكليف رسمي لتحمل نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج حتى الآن، لافتًا إلى جاهزية الصندوق لأي قرار رئاسي.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الصندوق يتواصل مع وزارة الصحة؛ لتوصيل المكافآت التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالخدمات الصحية في مستشفيات العزل الصحي.

وأوضح أن الصندوق يعمل على محورين، الأول خاص بالسيول لإعمار القرى وصرف تعويضات للأسر المتضررة، والتي تقرر رصد 100 مليون جنيه لها، صُرف منهم 5 ملايين حتى الآن لإعادة بناء بعض ضواحي الجيزة وقرى بني سويف، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتابع: «المحور الثاني خاص بكورونا، بتوفير 200 جهاز تنفس صناعي و1000 مضخة سوائل، بالإضافة إلى التجهيز لتوفير 124 جهاز تنفس صناعي، وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال والبنوك التجارية تحت إشراف وزارة الصحة، للتوسع في مساهمات الصندوق لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد».

وأشار إلى تبرع عدد من الشركات ورجال الأعمال بمبالغ مالية كبيرة للصندوق؛ للمساهمة في مواجهة أزمتي السيول وكورونا، داعيًا المواطنين للمشاركة في الصندوق للمساهمة بصورة أكبر.