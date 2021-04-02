تردد راديو عام ألماني يتعرض للقرصنة من مجموعة الاحتجاج ضد إجراءات كورونا

ذكرت تقارير أن أشخاصًا مجهولين سرقوا ترددا إذاعيا تابعا لإذاعة غرب ألمانيا العامة (في دي آر) في منطقة موينستر وذلك من أجل بث رسائل من حركة احتجاجية تنتقد القيود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقا للوكالة الاتحادية للشبكات، المسؤولة عن مثل هذه الحالات، اتصلت الشرطة من بلدة آهاوس بالوكالة وأبلغت عن حادث مماثل.

وأكدت إذاعة "في دي آر" حدوث انقطاعات في البث يوم أمس الخميس.

وأوضحت الإذاعة العامة أن "التردد تعرض للقرصنة من مجهولين، خاصة في منطقة بوركين". وتم إرسال جميع المعلومات إلى الوكالة الاتحادية للشبكات، والتي تحقق الآن في المصدر. كما تقع على عاتقها مسؤولية الشروع في الخطوات القانونية الممكنة.