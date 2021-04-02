العراق: الاستخبارات تستولي على صواريخ في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، الاستيلاء على عدد من الصواريخ في محافظة كركوك.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية- نيوز) - إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 32 من الاستيلاء على 3 صواريخ نمساوية، وصاروخ قاذفة، و6 خوذ للرأس، في منطقة ملا عبد الله التابعة لقضاء الدبس في كركوك".

وأشارت المديرية في البيان إلى أنه تم تدمير المواد في الموقع.