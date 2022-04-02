الكاردينال فولكي يعتزم البقاء رئيسا للأساقفة الألمان - ويصف البابا االرجل العجوز

دعا الكاردينال راينر ماريا فولكي ، كاردينال كولونيا داخل أهم هيئة استشارية له ، إلى بداية جديدة داخل أبرشيته التي تعد الأكبر من نوعها في ألمانيا.

وطالب فولكي في الاجتماع غير العلني للمجلس الرعوي لأبرشية كولونيا المنعقد أمس الجمعة واليوم السبت في دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين – ويستفاليا، إلى بقائه رئيسا للأساقفة الألمان، لكنه وضع مصيره في يد البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

وتسبب فولكي في إثارة غضب العديد من أعضاء اللجنة البالغ عددهم حوالي 60 رجل دين حضروا اللقاء، بسبب تصريحات أطلقها على البابا فرنسيس.

وقال العديد من أعضاء الهيئة في تصريحات متطابقة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن فولكي وصف البابا بأنه "طاعن في السن" وأنه "بعيد عن الواقع".

وذكر متحدث باسم الأبرشية إنه على الرغم من أن فولكي استخدم عبارة "رجل مسن " عن البابا البالغ من العمر 85 عام، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم الاحترام.

وقال أحد المشاركين عن فولكي: "لقد رأيناه أسقفا صادقا وموثوقا".

وقال عميد مدينة فوبرتال برونو كورت بعد الاجتماع الذي استمر يومين، إن الرغبة في منح فولكي فرصة ثانية كانت ملحوظة، لكن الشك كان كذلك ملحوظا.

وأضاف كورت: "أنا أتارجح الآن بين التصور الواقعي لما عشته في اليومين السالفين وبين مبدأ الأمل، ومن وجهة نظر أبرشيتنا، أطرح على نفسي السؤال: هل نحرز تقدما – أم ان الكثير مما عشناه قبل وقف عمل الكاردينال أمر متكرر؟"

كان البابا فرنسيس اتهم فولكي بارتكاب "أخطاء كبيرة" العام الماضي، خاصة في اتصالاته بصفته كاردينالا وفرض عليه فترة راحة مدتها خمسة أشهر.

كان فولكي تعرض للنقد في السابق بسبب عدة أمور منها أنه لم ينشر رأي خبير قضائي حول التعامل مع مسؤولي الأبرشية المتهمين باقتراف حالات الاعتداء الجنسي.

وكان فولكي عرض على البابا استقالته، لكن البابا لم يقرر ذلك بعد، لكن فولكي استأنف مهامه الرسمية مؤقتا قبل شهر من الآن.

وأعلن فولكي في اجتماع دوسلدورف أنه يريد إصلاح إدارة الأبرشية.

وأوضح أنه لا ينبغي أن يكون هناك عالم لاهوت على قمة الأبرشية مستقبلا بل خبير إداري.

وكان الممثل العام للأبرشية ونائب فولكي، ماركوس هوفمان، تخلى عن منصبه في الأول من تموز/ يوليو الماضي.

ويعتبر هوفمان مؤيدا مخلصا لفولكي ولكنه تعرض لانتقادات متزايدة ضمن ما وجه لفولكي من انتقادات.

وأعلنت الأبرشية يوم أمس الجمعة أن الفحص الروتيني كشف عن وجود عقد في مجال المؤسسات الخيرية لأبرشية كولونيا يتطلب مزيدا من الإيضاح.



