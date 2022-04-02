 هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالى بالعراق - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالى بالعراق

أ ش أ
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 5:48 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 5:48 م

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه تم تسجيل الهزة الأرضية مساء اليوم على بعد 17 كم شمال غرب خانقين من محافظة ديالى، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3,3 درجة جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.

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