القوات الأوكرانية تصد أكثر من 70 هجوما روسيا في أربعة قطاعات

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صدت القوات الأوكرانية أكثر من 70 هجوما للقوات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقرير، إنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية شن العدو ضربتين صاروخيتين و30 ضربة جوية وشن أكثر من 40 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على مواقع قواتنا والبنية التحتية المدنية للمناطق المأهولة بالسكان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف التقرير أن "العدو يواصل شن حربه باستهزاء ضد المواطنين السلميين، وشن الاتحاد الروسي هجوما صاروخيا آخر على أهداف مدنية في مدينتي دروزكيفكا وأفدييفكا بمنطقة دونيتسك باستخدام الصواريخ الباليستية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين".

وكان الجيش الأوكراني قد صرح، أمس السبت، بأن الجنود المحاصرين قرب مدينة باخموت شرقي البلاد صدوا المزيد من الهجمات الروسية.

و"فشلت جهود روسيا الأوسع نطاقا للسيطرة على منطقة دونباس المجاورة في هجوم شتوي"، وفقا لتقييم المخابرات العسكرية البريطانية.

وعلى طول جبهة الحرب الطويلة، "لم تحقق القوات الروسية سوى مكاسب هامشية على حساب عشرات الآلاف من الضحايا"، حسبما كتبت وزارة الدفاع البريطانية في إيجازها الاستخباراتي اليومي.

وكان هجوم الشتاء الطاحن "يبدد إلى حد كبير" الميزة في الأفراد التي اكتسبتها التعبئة الجزئية العام الماضي.

وأشارت مصادر روسية في وقت سابق إلى أن تساقط الثلوج بكثافة يعرقل تقدم القوات المهاجمة.