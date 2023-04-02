 الكويت تخفض إنتاجها النفطي 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو وحتى نهاية 2023 - بوابة الشروق
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الكويت تخفض إنتاجها النفطي 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو وحتى نهاية 2023

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:00 م

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا، إن بلاده ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا، اعتبارا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

وأكد الملا في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط اليوم الأحد، أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لـ"أوبك بلس" في الخامس من أكتوبر 2022.

وتضم "أوبك بلس" منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.

وكان التحالف قد أقر في أكتوبر عام 2022 خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي وحتى نهاية عام 2023.

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