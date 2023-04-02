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أعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن جاهزية فريقه لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة بفوزه على الهلال السوداني بثلاثية بيضاء في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال كولر عبر المؤتمر الصحفي:"أولا شكرا جمهور الأهلي، الجهاز الفني الحالي أول مرة يحضر وسط هذا العدد، أجواء خيالية ممتعة، لم اتخيلها".

وأضاف:"رد اللاعبون بفوز كبير ومستحق، أهدرنا ٣ فرص في أول ١٠ دقائق ، سجلنا الأول وتفككت الخطوط نسبيا ثم تحسن الأداء في الشوط الثاني".

وواصل:"البدلاء لعبوا دورا بارزا، وحسين الشحات كافأني بتسجيل هدفين".

وعن الحضور الجماهير:"أرجو أن يكون المسؤولين راضيين عن سلوك جماهير الأهلي الليلة، الكرة للجماهير، فهم حياة كرة القدم، ودعم قوي للفريق ويشكل صعوبة كبيرة على أي منافس، اللعب بدون جمهور يشعرك بالموت".

وعن توقيت التبديلات؟ قال:"هدفنا الأول التأهل، لذا لم يكن داع للمغامرة تؤذي الفريق بل تهدئة اللعب واستدراج المنافس الذي يندفع للهجوم لتعويض تأخره، ويمكن أن نعاقبه بالهجمات المرتدة".