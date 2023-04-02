طهران تتوعد إسرائيل بالرد على مقتل اثنين من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا

توعدت طهران، اليوم الأحد، إسرائيل بالرد على مقتل اثنين من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.



وبحسب ما نشره موقع «الميادين»، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن «مقتل 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، جزء من الضريبة التي يدفعها الشعب في معركته ضد الإرهاب وداعميه».



واعتبرت أن «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاكًا لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه»، مؤكدة أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحتفظ بحق الرد على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الوقت والمكان المناسبين».



وأكدت أن «الجمهورية الإسلامية ستلاحق سياسيًا وقانونيًا الاحتلال، لقيامه بهذه الأعمال الإجرامية عبر المنظمات الدولية»، بحسب ما جاء في البيان.



وذكرت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية الإيرانية للأنباء أن ضابطا ثانيا في الحرس الثوري الإيراني، قتل في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على العاصمة السورية الأسبوع الماضي.



وكانت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية، قد ذكرت أمس الأول الجمعة، أن قوات إسرائيلية قصفت عددا من الأهداف في ضواحي دمشق، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.



وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» في ذلك الوقت، أن مستشارا عسكريا لدى وحدة القيادة الالكترونية، بالحرس الثوري الإيراني قتل في الهجوم.



وذكرت وكالة «تسنيم»، نقلًا عن الموقع الالكتروني الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن عضوًا ثانيًا بالفيلق، يدعى مقداد مقداني، لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها، خلال الغارة الجوية.



وتسببت الغارات الإسرائيلية في مدينة حمص السورية في إصابة خمسة جنود.