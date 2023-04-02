الانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية في منطقة المجمع الإسلامي بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر تطورات منطقة المجمع الإسلامي في السنانيّة ورصف شوارعها الرئيسيّة بالأسفلت.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي يجري في 7 مناطق بالمحافظة.

وأوضحت محافظ دمياط، في بيانٍ لها اليوم الأحد، أنّ منطقة المجمع الإسلاميّ في السنانيّة بمدينة دمياط، ضمن مشروع المناطق التي تمّ التخطيط لتطويرها مسبقًا، مشيرةً إلى أنّه تم الانتهاء من تنفيذ رصف شوارعها الرئيسيّة بالطبقة الأسفلتيّة، وبطول كيلومتر واحد، بالإضافة إلى الأعمال الجاري استكمالها في المنطقة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن مشروع تطوير المناطق غير المخطّطة تأتي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضريّة، والتي تهدف إلى تحقيق تطويرات شاملة لتلك المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال، وتجديد لشبكات المرافق.

كما تمّ إنشاء شبكات لصرف مياه الأمطار، فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسيّة، وبالإنترلوك للشوارع الفرعية في منطقة المجمع الإسلامي في السنانية في مدينة دمياط.

ووجهت محافظ دمياط، القائمين على تطوير تلك المناطق القائمة من ضمن مشروعات المحافظة، بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنيّة، بالإضافة إلى التزامهم بالجداول الزمنيّة المحددة للانتهاء، والعمل بالتوازي في جميع المناطق المدرجة بالمشروع كافة.