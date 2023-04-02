بايدن: مرور عام على الهدنة في حرب اليمن يمثل علامة بارزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مرور عام على الهدنة في حرب اليمن يمثل علامة بارزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن سنة واحدة على هدنة اليمن مكنت من تدفق المساعدات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إن الهدنة سمحت لليمنيين بالسفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتهيئة الظروف لسلام شامل.

وأضاف أن الحفاظ على هذه الهدنة وتعزيز التقدم نحو السلام كانا محور التركيز الرئيسي لالتزام الإدارة الأمريكية مع شركائها في الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا التركيز سيستمر بشكل مكثف فضلا عن السعي للبناء على هذا التقدم الاستثنائي ودعم جميع الجهود الرامية إلى حل شامل لهذا الصراع.

ولفت إلى أن حقيقة توقف الهجمات عبر الحدود من اليمن في العام الماضي وكذلك الغارات الجوية داخله هي نتيجة إيجابية أخرى للهدنة، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل مع جميع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة لإنهاء الحرب في اليمن بشكل دائم.