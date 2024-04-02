جهاز تنمية المشروعات: 50 مليار جنيه قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت عصرها الذهبي في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة.

وأوضح أن الرئيس السيسي أولى اهتماما غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم.

وأكد الرئيس التنفيذي، أنه من هذا المنطلق، قدم الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر، ووجه بإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.

وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي، بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي، إن جميع الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد الرئيس السيسي، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكل مجالات الاستثمار في مصر.

وصرح رحمي بأن الجهاز منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قد قدم إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه، وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي الرئيس المسئولية مما أتاح أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية، فأوضح أنها سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%.

وأكد الرئيس التنفيذي، أنه خلال نفس الفترة استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألفا من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية.

وتابع أنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال، مؤكدا أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1.283 معرض على مستوى الجمهورية وأشرك بها 29.127 من أصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن هذه المعارض قد نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، قال إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز 3 مليارات جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي، مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ونتج عن ذلك توليد حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات.

وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد رحمي أن الجهاز خلال نفس الفترة قد تمكن من تقديم أكثر من 3 مليارات جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته، لتوفر ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات، وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.