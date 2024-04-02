قال الفنان محمد يوسف، إن دور "صهبان البلان" صديق عمر الخيام في مسلسل "الحشاشين" خرج بعد معاناة كبيرة في تصوير المسلسل وإصابات شديدة نظرًا لخشية الخيل من المعارك.

وأوضح يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أنه تدرب كثيرًا في حمام شعبي شهير الذي أطلق منه المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا"، مضيفًا أن مشيته الحذرة جاءت من افتراض تعوده على المياه المختلطة بالصابون.

بحسب يوسف، فإنه بدأ بدور في مسلسل "الدالي" ثم دور تكفيري قاتل للشهيد "منسي" في مسلسل "الاختيار"، قائلا إن التحدي الكبير الذي واجهه في دور صهبان في كونه مختلف عن كل الأطراف الرئيسية في المسلسل فلا هو ضمن السلاجقة ولا ينتمي للباطنية، إنما فرد من عامة الشعب، ولذلك انعكس ذلك على لغته فكانت سطحية بجانب لغة الخيام الشاعر دون أن يقع في التفاهة.