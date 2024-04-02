جماهير أهلي جدة تواصل الإبداع في الدوري السعودي

لا يزال جمهور الأهلي يرسم اللوحة تلو الأخرى في مدرجات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث قدمت جماهير لوحة فنية خلال مباراة الديربي أمام اتحاد جدة مساء الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة.

وحسم الأهلي ديربي جدة (الديربي الأقدم في المملكة) بعد فوزه على ضيفه وجاره الاتحاد بهدف نظيف حمل توقيع فراس البريكان في قمة الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.

وطغى اللون الأخضر على مدرجات ملعب الجوهرة المشعة ، الذي زينته جماهير الأهلي بلوحة رائعة قبيل انطلاق اللقاء زادت من الأجواء المثيرة في ملعب الديربي.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي من دوري روشن، والذي يعد موسمًا تاريخيًا واستثنائيًا بكل المقاييس، خطفت جماهير الأهلي الأنظار ليس فقط محليًا ولكن عالميًا بحضورها المميز في المدرجات لتضفي أجواء أوروبية على مباريات الدوري السعودي.

وطوال مباريات الأهلي هذا الموسم لم تتوقف جماهيره عن رسم لوحات رائعة في المدرجات، سواء في جدة أو خارجها، الأمر الذي دفع المدير الفني للفتح سلافين بيليتش لإبداء إعجابه بمدرج الأهلي خلال مباراة الفريقين في الجولة 22 حيث قال إنه شعر كما لو أنه في مباراة على ملاعب أوروبية بفضل الصورة الرائعة للجماهير في المدرجات.

وسبق لوسائل إعلام عالمية أن سلطت الضوء على روعة مدرجات الاهلي عبر تقارير مصورة أو في الصحف، الأمر الذي يعد جانبًا إيجابيًا على مستوى التسويق للدوري السعودي ، وتغيير الصورة الذهنية لدى بعض الجماهير حول العالم بإن الدوري السعودي تقتصر أهميته على النجوم العالميين الذين انضموا إليه، بل إنه دوري كبير يزخر بجماهير لديها من الشغف بكرة القدم ما يكفل بخروج مسابقة عالمية لدوري كرة القدم.