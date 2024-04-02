رئيس وزراء إسبانيا يطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات الهجوم على وورلد سنترال كيتشن

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طالب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بتوضيح ملابسات مقتل سبعة من أعضاء منظمة الإغاثة الإسبانية "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال سانشيز، خلال زيارة لمخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن: "أتوقع وأطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح في أقرب وقت ممكن ملابسات هذا الهجوم الوحشي الذي أودى بحياة سبعة من العاملين في منظمة إغاثة لم يفعلوا شيئا سوى المساعدة".

وأضاف سانشيز أن عمال الإغاثة كانوا يحاولون إطعام سكان قطاع غزة وسط الحاجة الماسة إليهم.

ويعد سانشيز أحد أبرز المنتقدين بين قادة الاتحاد الأوروبي للرد العسكري الإسرائيلي على هجمات 7 أكتوبر التي شنتها منظمة حماس الفلسطينية من قطاع غزة.

وقال سانشيز في بداية زيارته إلى الشرق الأوسط أمس الاثنين إن الحكومة الإسبانية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل الصيف.