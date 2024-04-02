محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد في شرم الشيخ ويشدد على ضرورة تخفيض الأسعار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلاً بالعيد" بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، لتوفير احتياجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وأيضا السلع الغذائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن معرض "أهلًا بالعيد" بمدينة شرم الشيخ يعد امتدادا لمعرض "أهلًا رمضان" الذي ظل قائمًا حتى الآن، وجرى تزويده بالملابس، وكعك العيد بكافة أنواعه.

وشدد المحافظ على ضرورة تخفيض الأسعار عن التخفيضات المعلن عنها داخل المعرض لتكون في متناول المواطن البسيط، مع زيادة التنوع للمعروضات وزيادة العارضين؛ بهدف توفير كافة احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد.

وأكد على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، على معارض "أهلا بالعيد" للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنين سواء كانت سلع غذائية، أو توفير الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض في احتياجات ولازم عيد الفطر تراوحت بين 30 حتى 40%، لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن المعرض يضم كافة مستلزمات عيد الفطر من كعك، بسكويت، شوكولاتة، تمر، ملابس، أحذية، اكسسوارات، إضافة إلى السلع الغذائية، وجميعها بأسعار مخفضة.

وأكد أن المعرض مستمر حتى نهاية العيد، ويجري متابعته يوميًا؛ للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيض، وجودة المنتجات المعروضة به.