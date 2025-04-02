إيرادات أفلام العيد تتجاوز 34 مليون جنيه في 3 أيام

• سيكو سيكو يواصل الصدارة.. والصفا الثانوية بنات في المركز الثاني

حققت الأفلام المصرية الأربعة المتنافسة في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، 18 مليونا و982 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققته خلال 3 أيام، 34 مليونا و522 ألف جنيه، كان نصيب الأسد فيها لفيلم "سيكو سيكو" الذي استحوذ على عيدية جمهور موسم عيد الفطر السينمائي، لليوم الثالث على التوالي، محققا أمس، 13 مليونا و539 ألف جنيه، بنسبة صعود 58 % عن إيرادات اليوم السابق، ليصل إجمالي ما حققه في منافسات شباك التذاكر إلى 24 مليونا و91 ألف جنيه، بما يعادل 188 ألفا و144 تذكرة.

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته عصام عمر، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، ويظهر خلال أحداثه ضيوف شرف بينهم باسم سمرة، وخالد الصاوي، فيما تدور أحداثه حول شخصيتين يقدمهما عصام عمر وطه دسوقي، حيث يجسد الأول دور شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر الثاني بشخصية Gamer، يتورط كلاهما بمشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

في المركز الثاني جاء فيلم "الصفا الثانوية بنات" محققا 3 ملايين و689 ألف جنيه، بنسبة صعود 20 % عن إيرادات اليوم السابق، ليصل إجمالي إيراداته 7 ملايين و49 ألف جنيه، بما يعادل 64 ألفا و395 تذكرة.

الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته، علي ربيع، وأوس أوس، وسارة الشامي، بمشاركة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، ووئام مجدي، وإسماعيل فرغلي، وجيسكا حسام، ولينا صفويا، فيما تدور أحداثه حول (هشام أبو طويلة) الذي يكره النساء ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة كرة سلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.

وجاء في المركز الثالث فيلم "نجوم الساحل"، محققا مليون و333 ألف جنيه، بنسبة صعود 26 % عن إيراداته في اليوم السابق، ليصل إجمالي ما حققه خلال 3 أيام، إلى 2 مليون و597 ألف جنيه، بما يعادل 23 ألفا و422 تذكرة.

العمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد داش ومايان السيد، بمشاركة علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف، فيما تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، حيث يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، في محاولة للوصول لحبيبته، فتدور هناك عدد من المفارقات غير المتوقعة.

في المركز الرابع والأخير، جاء فيلم "فار بـ7 أرواح"، محققا 420 ألف جنيه، بنسبة صعود 27% عن إيرادات اليوم السابق، ليصل إجمالي ما حققه بعد 3 أيام عرض إلى 6 آلاف و451 تذكرة.

الفيلم الذي كان يحمل في السابق اسم "الميت ده بتاع مين؟"، تأليف محمد شيبة، وإخراج شادي علي، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، وفرح الزاهد، وويزو، ومحمود حافظ، وندى موسى، وأوتاكا، وإدوارد، وسليمان عيد، فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطها وجود جثة غامضة تتنقل بينها بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في كثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.