مبعوث أممي يبحث مع الرئيس الموريتاني ملف الصحراء الغربية

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استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الأربعاء، في القصر الرئاسي بنواكشوط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا.

ويأتي استقبال ولد الغزواني لدي ميستورا قبل أقل من أسبوعين من موعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي مقررة يوم 14 أبريل الجاري لمناقشة ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وينتظر أن يقدم دي ميستورا خلال هذه الجلسة إحاطة لأعضاء المجلس حول آخر مستجدات الملف الإقليمي بناء على مشاوراته الأخيرة مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين.

كما يتحدث خلال الجلسة الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو، الروسي ألكسندر إيفانكو، حيث يقدم إحاطة تتضمن مستجدات الوضع الميداني في المنطقة.

وتسعى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو إلى استقلال الإقليم أو إجراء استفتاء لتقرير المصير بينما يصر المغرب على بقاء الإقليم تحت سيادته.